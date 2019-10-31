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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında İzle

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında İzle

Fotoğraflar

( ANKARA - FOTO) ANKARA

General 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.Geceyi bölgede geçiren ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu Tel Abyad’taki askerlere, “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.

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