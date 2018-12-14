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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Akar ve komutanlar harekat merkezinde

Bakan Akar ve komutanlar harekat merkezinde

Hareket merkezinde izlenmesi

Savaş Uçağı Kuvvet Komutanları Terör Örgütü Hassasiyet İstihbarat Birimleri 

-Akar'ın konuşması
-detaylar

( ANKARA )- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatı takip etti ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesiyle Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatı Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine yapılan harekatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte takip etti. Teröristler tarafından üs olarak kullanılan sınırdan 85 kilometre uzaklıktaki Sincar ile 165 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri istihbarat birimleriyle yoğun koordinasyon içinde belirlendi. Harekatta sivil halkın can ve mal güvenliğinin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilirken, harekat gerek verdiği mesaj gerekse plan ve icra aşamalarıyla dikkat çekti. Baskın tarzındaki harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da görev aldı. Sincar ve Karacak Dağı bölgesindeki 30'dan fazla hedefin ateş altına alındığı harekat sırasında bombalar eşzamanlı olarak terör hedeflerini imha etti. Harekat nedeniyle terör örgütü üyeleri büyük şok yaşadı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Karacak Dağı bölgesi ilk defa vurulmuş oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, harekatı başından sonuna kadar Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Bakan Akar, “Hep birlikte, omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Birlikte inşallah bu çalışmalarımızın sonucunda ülkemizi ve asil milletimizi kahrolası terör belasından kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da burada operasyonlara katılanlara selamları, sevgileri var, hepinizin yanaklarından öpüyor, teşekkür ediyor. Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yapmak suretiyle hazır olacağız" diye konuştu.

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