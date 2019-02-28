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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Akar ve beraberindeki komutanlardan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlardan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret

Ziyaretten detaylar

( ANKARA ) ANKARA


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı seçilen Mustafa Şentop’a ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u ziyaret etti. Ziyarette Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a “hayırlı olsun” dileklerini iletti.
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