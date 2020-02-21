Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar sınırın sıfır noktasında

TEMASLARDAN GÖRÜNTÜ

( HATAY ) HATAY

General Aritas Yurt Dışı Telsiz Konuşması Saldırı 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte İdlib’deki faaliyetlerin kontrolünün sağlandığı 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan ve verdiği talimatlara sahadaki Mehmetçikten “Her zaman hazırız” karşılığını alan Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi.
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'ni de ziyaret etti. Harekat Merkezi’nde bulunan bölge haritası üzerinden son durumla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Akar, mutabakatlar çerçevesinde İdlib’de görev yapan personelle telsiz konuşması gerçekleştirdi. Sahadaki son durum, arazi ve hava şartlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Akar, telsizden talimatlar verdi. Bakan Akar’ın talimatları üzerine bölgedeki birliklerin komutanları “Her zaman hazırız” cevabını verdi. Bölgede bulunan personel, Bakan Akar’a mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını devam ettiren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladığına yönelik tespitleri bildirdi. İncelemeleri sonrasında Harekat Merkezi’ndeki personele hitap eden Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığını belirterek, personele “Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini kaydeden Bakan Akar, “Şu anda yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğe güveniyor ve başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş, ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur. Biz de aynı şekilde ister Suriye’de, ister Irak’ta, ister Libya’da masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Vatanı için canlarını feda eden şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Akar, “Hepinize kazasız, belasız hayırlı, başarılı görevler diliyorum” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı