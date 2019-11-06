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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti - ANKARA

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın kabulü - Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el - Ganim'in gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılaması - Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral el - Ganim'in birlikte fotoğraf çektirmesi - Kabulden detaylarAkar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el - Ganim ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi - Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el - Ganim'i kabul etti.Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Alışveriş General Orgeneral 

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