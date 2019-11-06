Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti - ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Akar'ın kabulü - Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el - Ganim'in gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılaması - Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral el - Ganim'in birlikte fotoğraf çektirmesi - Kabulden detaylarAkar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el - Ganim ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi - Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el - Ganim'i kabul etti.Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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