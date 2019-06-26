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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü - BRÜKSEL

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü - BRÜKSEL

- Görüşmeden görüntüler - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı Penny Mordaunt ile görüştüBRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO temasları kapsamında İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Brüksel 'deki NATO Karargahı'nda birçok ülkenin savunma bakanıyla ikili görüşmeler yaptığı belirtildi.Bakan Akar'ın bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanı Mordaunt ile de bir araya geldiği bildirildi.

İngiltere Bild Savunma Bakanı 

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