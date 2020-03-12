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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü - ANKARA

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'yi karşılaması - Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin askeri tören için yerlerini almaları - Milli marşların askeri bando tarafından çalınması - Akar ve Wallace'nin askerleri selamlaması - Akar ve Walace'nin başbaşa ve heyetler arası görüşmeleriBakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü - Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu - Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması ve Türkiye'nin hudutlarının korunması hususundaki kararlılığı vurguladıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Ankara 'da bulunan İngiliz mevkidaşı Wallace'ı Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.Törenin ardından Akar ve Wallace'ın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması ve Türkiye'nin hudutlarının korunması hususundaki kararlılığı vurguladı.Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

İngiltere Alışveriş Savunma Sanayi Askeri Tören İnsanlık Dramı 

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