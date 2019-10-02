Bakan Akar:'F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, İzle
Akar'ın açıklamaları
( ANKARA ) Bakan Akar:"F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, -"Ülkemizin sadece pazar olduğu günler geçti"-"Her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek"-"Bir zamanlar bizim için hayal olan kendi silahlarımızı, araç ve gereçlerimizi üretebilme imkanı bugün gerçeğe dönüşmüş durumda"-"F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, -"Uçak gemimiz dahil hepsini yapmakta kararlıyız"-"Savunma Sanayindeki ihracatımız 2 buçuk milyar dolara yükselmiş durumda" ANKARA
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