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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Akar, Akşener görüşmesi

Bakan Akar, Akşener görüşmesi

Hulusi Akar çıkış

-Lütfü Türkkan açıklama

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar'ı yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan açıklamada bulunarak şunları kaydetti: "Türkiye'nin önünde çok önemli iki tane mesele var. Birisi S-400'lerin alınması meselesi diğeri de F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması meselesi, Sayın Bakan bu konuda Sayın Akşener'i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi." (MH-BC -
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