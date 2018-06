Bakan Ak, Yazıcı ve Avcı TBMM'de kayıtlarını yaptırdı Haberi

-Yazıcı konuşma Avcuı konuşma

-Çay dağıtılması



( ANKARA )- Milletvekilleri kayıtları devam ediyor ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her seçimde birinci olduklarını ve hemşehrilerine teşekkür ettiklerini belirterek, "İnşallah yeni dönem ülkemiz için hayırlı olsun. Milletin gönlüme taht kuran, milletin sevgisini kazanmış bir lider yeniden seçildi. Tüm oyunlara, çabalara rağmen üst üste birbirini desteklemek dahil her türlü eylem yapmasına rağmen millet şunu söylüyor; 'Biz gönülden sevdiğimiz, ülkenizin gelişmesine katkılar yapacak Recep Tayyip Erdoğan destekliyoruz. Türkiye'nin şahlanacağına inanıyoruz' " ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Türkiye üzerinde beklentisi olanların hesaplarını yeniden gözde geçirmelerine yol açacak sonuç ortaya konulduğunu söyleyerek, "Yeni bir süreç. Hayırlı olsun. Hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Yetki kararnameleri hakkındaki sorulan soru üzerine, Yazıcı, takvimlendirme söz konusu olmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edip, göreve başlayacağı tarihe kadar süre olduğunu ifade etti.

Yazıcı, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine yönelik olarak, "Partimizin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. İçimizden bir arkadaş Bakan düzeyinde söylediği ortamı hangi olayla bağlantılı olarak bunları ifade ettiğini, değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Siyasi ve demokratik kriterler açısından konuşuruz" değerlendirmesini yaptı. OHAL'in kaldırılmasına yönelik soruya Yazıcı, "OHAL uygulamasını gerekli kılan koşulları her Türk vatandaşını unutmaması gerekir. 15 Temmuz alçak, gaddar darbe teşebbüsünden sonra Türkiye FETÖ, PKK gibi Türkiye'ye musallat olan daha etkin mücadele bakımından Olağanüstü Hal yönetimine geçişi sağlanmış ve etkin mücadele gerçekleştirilmiş" diye cevap verdi. AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı, Rizelilere teşekkür ederek, 27. Dönemin hasılı olmasını diledi. Yazıcı.ve yanındakiler gazetecilere çay dağıttı.