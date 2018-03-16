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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Ağbal Malatya Valisi Kaban'ı ziyaret etti İzle

Bakan Ağbal Malatya Valisi Kaban'ı ziyaret etti İzle

Bakan Ağbal'ın Malatya Valiliği'ne gelmesi

Yeni Teşvik Sistemi Belediye Başkanı Basın Açıklaması Teşvik Sistemi Basın Mensupları 

-Ağbal'ın basın açıklaması
-Detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Maliye Bakanı Naci Ağbal Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Valilik girişinde Kaban tarafından karşılanan Bakan Ağbal Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağbal, Malatya'nın her geçen gün büyüyen ekonomisi ile göz doldurduğunu söyledi.

Ağbal,” Gerçekten yapılanları duydukça büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hükumet olarak Malatya’da birçok yatırım yapıyoruz, belediyemizin çok başarılı çalışmaları var. Ben şahsında belediye başkanımıza başarılar diliyor, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi Cazibe merkezleri programının tebliğe yayınlandığını ifade Bakan Ağbal, “ Ben inanıyorum ki cazibe merkezleri kapsamında Malatya en çok ilgi çekecek illerimizin başında gelecek diyebilirim. Bölgelerin gelişmesi noktasında cazibe merkezi programı ile önemli bir atılımı başlattık, teşvikleri genişlettik en son cazibe merkezleri programı noktasında yapılacak yatırımlarda enerji teşviki getirdik. Buda üretim maliyetlerini aşağıya çekecek olan önemli bir destek, vergilerde, primlerde uzun bir dönem için indirimlere gittik. Malatya’da bu yeni teşvik sisteminin genişletmekte olan yatırımları katlayacağına ve istihdamı artıracağına ve Malatya’nın ekonomisini önemli katkılar vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

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