Bakan Ağbal'dan şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret - NİĞDE
- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret etmesi - Maliye Bakanı Naci Ağbal'in Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmesi - Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın şehidin kardeşi Soner Halisdemir ile konuşmasıBakan Ağbal'dan şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret - Maliye Bakanı Naci Ağbal, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde 'deki kabrini ziyaret etti - Ağbal: - "Nasıl bir yürek, nasıl bir kahramanlık, gerçekten artık destan yani. Allah mekanını cennet eylesin. Bin yıldır bu topraklarda binlerce Ömer Halisdemirler sayesinde bugünlere geldik. Allah ondan razı olsun" - Soner Halisdemir: - "Hani birileri 'apolet, mapolet' diyor ya Sayın Bakanım, Türk askerinin apoletleri sökülmez ama vatan haininin alnına kurşunu çakar"NİĞDE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde 'deki kabrini ziyaret etti.AK Parti Niğde İl Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden ve burada vatandaşlara seslenen Ağbal, heybelerinin dolu, yaptıklarının belli olduğunu ve yaptıklarının yapacaklarının kefili olduğunu söyledi.
Ağbal, 16 yıldır bir taraftan ülkeyi baştan sona imar ettiklerini, sağlıkta, eğitimde, alt yapıda, ulaştırmada her alanda Türkiye'de çığır açtıklarını, aynı zamanda özgüvenlerini de bu dönemde kazandıklarını belirtti. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan iftihar ettiklerini, gurur duyduklarını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:"Artık parası pul olan bir Türkiye yok, emir alan bir Türkiye yok, başkalarının söylediğini yapan bir Türkiye yok, başı eğik bir Türkiye yok. Savunma, güvenlik alanında başkasına muhtaç olan bir Türkiye yok, evelallah bugün emir veren, söz söyleyen, sözü dinlenen, yaptığı takip edilen, yaptıklarıyla takdir edilen, yaptıklarıyla örnek gösterilen, artık küresel güce dönüşen bir Türkiye var. Bunu bu kadrolar, sizler gerçekleştirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde, dünya lideri, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mahçup olmayacağız. 24 Haziran akşamı bir defa daha Türkiye dosta, düşmana karşı haykıracak." - Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiKonuşmanın ardından şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edip dua eden Bakan Ağbal, şehidin kardeşi Soner Halisdemir ile sohbet de etti.Şehit Ömer Halisdemir'in o gece Türkiye'nin kaderini değişirdiğini kaydeden Ağbal, "Nasıl bir yürek, nasıl bir kahramanlık, gerçekten artık destan yani. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim sizlere güç, kuvvet versin. Elleri öpülesi bir babanız var, sizin gibi evlatlar yetiştirmiş. Ben hep söylüyorum, Anadolu'nun özü, toprağı bu. Bin yıldır bu topraklarda binlerce Ömer Halisdemirler sayesinde bugünlere geldik. Allah ondan razı olsun." diye konuştu. Şehit Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in kabrini de ziyaret eden Bakan Ağbal, "Öyle bir anne ki tarihi yazan bir evladın annesi olma şerefi ona ait. Bizim Anadolu kadını, anası, bacısı bu zaten. Rabbime şükürler olsun ki hala bu özü, bu topraklarda yaşatabiliyoruz. O insanların duası başka türlü. Cumhurbaşkanımız hep söyler, 'bizleri ayakta tutan bu insanların dualarıdır' der. Biz inanan insanlarız." dedi. Şehidin kardeşi Soner Halisdemir de bu topraklarda çobanlıkla büyüdüklerini söyledi.
"Bize birisi dese ki 'yiğimdim, sen yiğitsin şu dağı del' dese, şahsım adına konuşmuyorum, şehidimiz adına konuşuyorum, tırnaklarıyla deler." diyen Soner Halisdemir, sözlerini şunları kaydetti:"Ama biri gelse 'hayt, huyt' dese, onu hiç affetmez. Bugün Zekayi Paşamla konuştum. Sağolsun, 'bayramlaşmak için anca ulaştım' dedi, telefonda da birkaç kere 'Ömerim, Ömerim' dedi, ağladı. 'Kolay değil o karanlıkta, o gece, o çocuk birisi gelecek, bu ülkeyi bölmeye, alnının ortasına çakar. Böyle bir yiğitti' dedi. Söz konusu, hani birileri 'apolet mapolet' diyor ya sayın bakanım, Türk askerinin apoletleri sökülmez ama vatan hainin alnına kurşunu çakar."