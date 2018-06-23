Bak: 'Kararsız seçmenimiz de ülkenin güçlü olması için yola devam diyecek' - RİZE
Bak: "Kararsız seçmenimiz de ülkenin güçlü olması için yola devam diyecek" - RİZE - Gençlik ve Bakanı Osman Aşkın Bak'ın esnaf ziyareti - Gençlik ve Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması"Sağduyu kazanacak" - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Kararsız seçmenimiz de ülkenin güçlü olması için 'yola devam' diyecek. Buna yürekten inanıyorum. Sağduyu kazanacak. Ülkemiz bu coğrafyada güçlü olacak" - "Milletimizin desteği ile bu iş ilk turda bitecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yaptıkları, AK Parti'nin bir dava, hizmet partisi olması artı referanstır"RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kararsız seçmenimiz de ülkenin güçlü olması için 'yola devam' diyecek. Buna yürekten inanıyorum. Sağduyu kazanacak. Ülkemiz bu coğrafyada güçlü olacak." dedi. Bak, Rize 'nin Pazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti, ardından ilçede yapımı süren yatırımları inceledi.Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir seçime girmeye hazırlandıklarını belirterek, büyük projelere imza atmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ülkede çakılı çivisi bulunmayanların aday olduğunu, milletin buna en güzel cevabı vereceğini ifade etti. Türkiye üzerinden bu coğrafyaya yönelik saldırılar olduğuna işaret eden Bak, saldırıların Gezi olayları, 17 - 25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi ile denendiğini, bunlara milletin kararlı şekilde karşı çıktığını vurguladı.Türkiye'nin hayallerinin gerçeğe dönüştürülmesi için çalıştıklarını kaydeden Bak, Karadeniz'i Doğu'ya bağlayan 138 yıllık hayali, Ovit Tüneli'ni tamamladıklarını belirtti. Bak, seçimin ilk turda biteceğine inandıklarını ifade ederek, "Milletimizin desteği ile bu iş ilk turda bitecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yaptıkları, AK Parti'nin bir dava, hizmet partisi olması artı referanstır. 2002 yılından itibaren girdiği her seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız var. Karşısında, yanına yaklaşan bir çocuğu bile 'vaktimi çaldın' diyerek öteleyen lider var." diye konuştu. Bak, "Saadet Partisi yıllarca kendilerini öteleyen, 'yobaz' diyen, laik - antilaik tartışması içinde baskı yapan bir partinin milletvekili seçilmesine, verdikleri oylarla vesile olacak. Ben inanıyorum ki Saadet Parti'li tabandaki insanlar mutlaka ve mutlaka bunları değerlendirecektir. Başörtülü öğrencilerin okuldan atılması, Meclis'e alınmaması, bunları kim yaptı? Bir yüzleşin. Bunların çözümünü kim getirdi? Bunları değerlendirmek lazım." ifadesini kullandı.Osman Aşkın Bak, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde CHP'lilerce ziyaretini de eleştirerek, "Benim bildiğim CHP'nin adayları daha önce Anıtkabir'e giderlerdi. Bunlar şimdi gidip Edirne'de 52 insanımızın katledilmesine sebep olan, milleti sokağa çağıran, terör örgütünün sözcüsü bir teröristi, bir şahsı ziyaret edip ondan medet umuyor. Bunlar normal. Çünkü bunlara dışarıdan, 'Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın' talimatı geliyor. Milletimiz bunu görüyor. Sağduyu kazanacak, milletimizin feraseti kazanacak." diye konuştu. Kararsız seçmene seslenen Bak, sözlerini şöyle tamamladı:"Dağlarda terör ile mücadele eden Türk ordusuna, Kandil'e şirin gözükmek için 'Apolet sökerim' diyen bir yönetime mi, millete gönlünü açan bir yönetime mi destek verecekler? Biz bu coğrafyada her zaman olacağız. Kararsız seçmenimiz de ülkenin güçlü olması için 'yola devam' diyecek. Buna yürekten inanıyorum. Sağduyu kazanacak. Ülkemiz bu coğrafyada güçlü olacak. Bu coğrafyanın güçlü bir ülkesi olarak 2023, 2053 hedeflerine güçlü şekilde yürüyecek. İnanıyorum ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet 25 Haziran'da başkan seçecek ve güçlü bir Meclis ile AK Parti'nin de yeterli sayının üzerine çıkacağına inanıyorum."