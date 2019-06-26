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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Bahreyn Çalıştayı' protesto edildi - TUNUS

'Bahreyn Çalıştayı' protesto edildi - TUNUS

"Bahreyn Çalıştayı" protesto edildi - TUNUS - Göstericilerin Tunus 'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde toplanması - Göstericilerin ellerinde Filistin bayrağı ve dövizler taşıması - Tunus Hoşgörü Derneği Başkanı Salaheddin el - Mısri ile röportaj - Direniş ve Siyonizmle Mücadele Ulusal Komitesi Üyesi Aide Ammami ile röportajTUNUS (AA) - Başkent Tunus 'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Bahreyn Çalıştayı" ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti. Göstericiler, ellerinde Tunus ve Filistin bayrakları taşıdı.

Protesto 

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