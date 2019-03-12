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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bahçeli: 'Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır' - KIRIKKALE

Bahçeli: 'Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır' - KIRIKKALE

Bahçeli: "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır" - KIRIKKALE - MHP'nin Kırıkkale mitingi - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - MHP Genel Başkanı Bahçeli, KIRIKKALE - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale 'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir. CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz."

Kefen Zillet Irak 

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