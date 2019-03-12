Bahçeli: 'Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız' - YOZGAT Haberi
Bahçeli: "Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız" - YOZGAT - Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Alandaki vatandaşlardan görüntülerYOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım