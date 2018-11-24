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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeli: 'Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz' - ANTALYA

Bahçeli: 'Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz' - ANTALYA

Bahçeli: "Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz" - ANTALYA - MHP'nin Antalya Kampı - MHP'li Belediye Başkanları Toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ve belediye başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir başka önemli kararımız da şudur. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP, İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkartırlarsa çıkartsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa, işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun, uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız, Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir. Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın fasa fisodur. Bir kulağımızdan girecek, diğerinden çıkıp gidecektir."

Mahalli İdareler İl Başkanları Basın Toplantısı Toplantı 

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