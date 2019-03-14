Bahçeli: 'Türkiye'de 'Kürdistan' yoktur olmamıştır, olamayacaktır' - NEVŞEHİR
Bahçeli: "Türkiye'de 'Kürdistan' yoktur olmamıştır, olamayacaktır" - NEVŞEHİR - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıNEVŞEHİR - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Nevşehir 'de düzenlenen mitinginde konuştu. (2)
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