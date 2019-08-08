Bahçeli: 'Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır' - ANKARA Haberi
Bahçeli: "Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi - Basın toplantısını takip edenlerden detaylar - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
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