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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bahçeli: 'Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır' - ANKARA Haberi

Bahçeli: 'Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır' - ANKARA Haberi

Bahçeli: "Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi - Basın toplantısını takip edenlerden detaylar - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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İslam Basın Toplantısı Toplantı 

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