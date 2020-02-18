Bahçeli: 'Tehlikeler kapımıza dayandığımızda susup seyredecek kadar aciz değiliz' - TBMM
Bahçeli: "Tehlikeler kapımıza dayandığımızda susup seyredecek kadar aciz değiliz" - TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi - Bahçeli'nin kürsüye çıkması - Bahçeli'nin konuşması - Salondan görüntüler ANKARA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım