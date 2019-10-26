Bahçeli: 'Sayın Erdoğan, Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koydu' - ANKARA
Bahçeli: "Sayın Erdoğan, Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koydu" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (3)Bahçeli: "Sayın Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koydu. Tarihin önemli bir dönemidir bu"
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