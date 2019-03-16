Bahçeli: "(Millet ittifakı) Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar" - MANİSA - MHP'nin Manisa mitingi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıMANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.(2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir"
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