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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeli: '(Millet ittifakı) Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar' - MANİSA

Bahçeli: '(Millet ittifakı) Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar' - MANİSA

Bahçeli: "(Millet ittifakı) Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar" - MANİSA - MHP'nin Manisa mitingi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıMANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.(2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir"

Gine Zillet 

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