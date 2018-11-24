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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeli, MHP Antalya il binasının açılışını yaptı - ANTALYA

Bahçeli, MHP Antalya il binasının açılışını yaptı - ANTALYA

- MHP Antalya il binasının açılış töreni - Açılışı yapılan teşkilat binasından detaylar - Dua edilmesi - Kurdela kesimi ve açılıştan detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıMHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya 'da - Bahçeli, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdiANTALYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya il başkanlığı binasının açılışını yaptı.Bahçeli, Antalya 'daki bir otelde yapılan il başkanları ve belediye başkanları ortak toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki MHP Antalya il binasının açılışına katıldı.
Burada kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle kurdele keserek, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.Daha sonra binayı gezerek, il başkanlığı makamında partililerle buluşan Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye başkanlarıyla sohbet etti.

Açılış Töreni İl Başkanları Karya Toplantı 

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