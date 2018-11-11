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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bahçeli mahkum yakınlarıyla görüştü (2) - ANKARA

Bahçeli mahkum yakınlarıyla görüştü (2) - ANKARA

- MHP Genel Merkezi'nden görüntü - Mahkum yakınlarından detaylar - MAYAD Başkanı Enver Yılmaz'ın gazetecilere açıklama yapmasıBahçeli mahkum yakınlarıyla görüştü - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "(Af yasa teklifi) TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz"ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af konusunda "TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz." dedi.
Bahçeli, MHP Genel Merkezi önünde af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için toplanan Mahkum Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYAD) üyeleri ile bir araya geldi."Devlet Baba" sloganlarıyla Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, af yasasıyla ilgili sürecin hızlandırılması talebinde bulundu.Bunun üzerine Bahçeli, af yasasını teklifini TBMM'ye sunduklarını anımsatarak, "TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. 50 milletvekili ile yasayı çıkarmak mümkün olmaz. O sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de arkadaşlarımız diyalog içerisindeler. Olayları takip ediyoruz. Buraya kadar gelmiş olmanız bir kez daha derdinizi bize intikal ettirmeniz ayrıca memnuniyet vericidir." diye konuştu.
Mahkum yakını olduğu öğrenilen bir kişi, Bahçeli'ye, "Başkanım, sizin sözünüze güveniyoruz. 24 Haziran seçimlerinde sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı'na oy verdik. MHP'ye oyumuzu verdik." dedi.
Bahçeli ise "Bunun oy ile alakası yok. İstersen verme. Bu memleket meselesidir. Biz oy için yapmıyoruz bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim." yanıtını verdi.MAYAD Başkanı Enver Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye minnettar olduklarını belirterek, "Devlet Bahçeli'nin oy falan düşündüğü yok. Gerçekten mahkum yakınlarının bir an önce sevdiklerine kavuşması için mücadele veriyor." ifadesini kullandı.

Siyasi Partiler Mahkum Yakınları Siyasi Parti Basın Açıklaması İran Seçimleri 

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