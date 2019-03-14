Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor' - AKSARAY Haberi
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor" - AKSARAY - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıAKSARAY - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. - 3 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank - palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır."
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