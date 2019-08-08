Bahçeli: 'Güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır' - ANKARA Haberi
Bahçeli: "Güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - 4 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30 - 35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
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