Bahçeli: 'Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir' - ANKARA Haberi
Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK - YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - 5 - Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK - YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir"
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