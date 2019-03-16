Bahçeli: "Geçmişini unutan geleceğini kaybeder" - MANİSA - MHP'nin Manisa mitingi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşları selamlaması - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıMANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.(1)
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