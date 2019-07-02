Bahçeli: 'Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır' - TBMM
Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır" - TBMM - Grup toplantısından detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: - Bahçeli: “MHP geleceğin büyük Türkiye’si lider ülke Türkiye amaçlarına hizmetle mükelleftir”TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
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