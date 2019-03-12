Bahçeli: 'Diyorlar ya CHP’nin yanlışları Ağrı Dağı’nı aştı diye, bunların yanlışı Everest’i de geçti' - YOZGAT Haberi
Bahçeli: "Diyorlar ya CHP’nin yanlışları Ağrı Dağı’nı aştı diye, bunların yanlışı Everest’i de geçti" - YOZGAT - Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Alandaki vatandaşlardan görüntülerYOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.
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