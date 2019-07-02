Bahçeli: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar arkasındayız' - TBMM
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar arkasındayız" - TBMM - Grup toplantısına katılanlardan detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (4)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız"
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