Bahçeli: 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geleceğin tasarım ve dizaynıdır' - SAMSUN
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geleceğin tasarım ve dizaynıdır" - SAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Devlet Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması - Devlet Bahçeli'ye Bandırma vapuru maketi hediye edilmesi - Miting alanında vatandaşlardan görüntüler - Milletvekili adaylarının vatandaşları selamlamasıSAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginde vatandaşlara hitap etti. (5)