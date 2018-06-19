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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bahçeli: 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geleceğin tasarım ve dizaynıdır' - SAMSUN

Bahçeli: 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geleceğin tasarım ve dizaynıdır' - SAMSUN

Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geleceğin tasarım ve dizaynıdır" - SAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Devlet Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması - Devlet Bahçeli'ye Bandırma vapuru maketi hediye edilmesi - Miting alanında vatandaşlardan görüntüler - Milletvekili adaylarının vatandaşları selamlamasıSAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginde vatandaşlara hitap etti. (5)

Hükümet 

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