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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bahçeli: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Gündemi davet sahibi belirler' - TBMM İzle

Bahçeli: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Gündemi davet sahibi belirler' - TBMM İzle

Bahçeli: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Gündemi davet sahibi belirler" - TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz." dedi.
Bahçeli, TBMM 'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılmasına Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz." karşılığını verdi.Bahçeli, gündem konusunun, "yerelde ittifak" olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." değerlendirmesini yaptı.

Toplantı Grup Toplantısı 

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