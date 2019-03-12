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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı, Türkiye'dir. İstikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir' - YOZGAT Haberi

Bahçeli: 'Cumhur İttifakı, Türkiye'dir. İstikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir' - YOZGAT Haberi

Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'dir. İstikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir" - YOZGAT - Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Alandaki vatandaşlardan görüntülerYOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçları ne olursa olsun yaşayacak, var olacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir."

İstikbal Toplantı İstiklal 

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