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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir' - ANKARA Haberi

Bahçeli: 'Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir' - ANKARA Haberi

Bahçeli: "Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerin sorularını yanıtlamasıANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir."

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