Bahçeli: 'Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir' - ANKARA Haberi
Bahçeli: "Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerin sorularını yanıtlamasıANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir."