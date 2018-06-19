Bahçeli: ''Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı kanımızla ödedik'' - SAMSUN
- MHP'nin Samsun mitingi - Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginden detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelişi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıSAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginde vatandaşlara hitap etti.