Bahçeli: 'Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız' - YOZGAT Haberi
Bahçeli: "Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız" - YOZGAT - Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Alandaki vatandaşlardan görüntülerYOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat ’ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız."
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