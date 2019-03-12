Bahçeli: 'Bir yanda beka diğer yanda bela, bir yanda zillet diğer yanda millet' - KIRIKKALE
Bahçeli: "Bir yanda beka diğer yanda bela, bir yanda zillet diğer yanda millet" - KIRIKKALE - MHP'nin Kırıkkale mitingi - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıKIRIKKALE - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale 'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.(2)
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