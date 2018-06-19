Bahçeli: ''Atatürk'ün kemiklerini sızlatan CHP kaosa ve krize oynuyor'' - SAMSUN
- MHP'nin Samsun mitingi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıSAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşıyor."