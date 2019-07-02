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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bahçeli: “Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır” -TBMM Haberi

Bahçeli: “Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır” -TBMM Haberi

Bahçeli: “Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır” - TBMM - Grup toplantısından görüntü - Detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: - “Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır" TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

Toplantı Grup Toplantısı 

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