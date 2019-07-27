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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeli: '31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tarihi bir duruş gösterdiniz' - AMASYA Haberi

Bahçeli: '31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tarihi bir duruş gösterdiniz' - AMASYA Haberi

Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tarihi bir duruş gösterdiniz" - AMASYA - MHP Amasya Mitingi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıAMASYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)"31 Mart mahalli idareler seçimlerinde tarihi bir duruş gösterdiniz. Emaneti ehline teslim ettiniz. MHP'ye muazzam bir destek verdiniz. Üç hilali yükseltip huzuru ve umudu seçtiniz"

Mahalli İdareler Ali Yüksel 

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