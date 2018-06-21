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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bahçeli: '(24 Haziran) Ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacak' - ADANA

Bahçeli: '(24 Haziran) Ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacak' - ADANA

Bahçeli: "(24 Haziran) Ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacak" - ADANA - MHP'nin Çukurova mitingi - Miting alanından ve katılımcılardan detaylar - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana gelişi - Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıADANA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana İstasyon Meydanı'nda Büyük Çukurova Mitingi'ne katılarak partililere ve seçmenlere hitap etti.

Ak Parti 

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