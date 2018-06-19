Bahçeli: '13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır' - SAMSUN
Bahçeli: "13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" - SAMSUN - Miting alanından görüntüler - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıSAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginde vatandaşlara hitap etti. (2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşıyor."