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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bahçeli: '13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır' - SAMSUN

Bahçeli: '13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır' - SAMSUN

Bahçeli: "13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" - SAMSUN - Miting alanından görüntüler - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıSAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginde vatandaşlara hitap etti. (2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşıyor."

Dinamit Cumhurbaşkanı 

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