Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret etti

- Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etti. TSK'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, 30 Ocak 2020 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etmiştir" denildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım