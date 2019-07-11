ATO Başkanı Baran, Başkan Yavaş'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti ' nin Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekillerini de ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerini iletti. Ziyarette, ATO üyelerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığını ilgilendiren konu ve sorunları gündemde yer aldı.
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