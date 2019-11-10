Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (2) - ANKARA
- Mozoleye çelenk bırakılması - Saygı duruşu - İstiklal Marşı'nın okunması - Anıtkabir'den çıkış - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merdivenlerden inişi - Misak - ı Milli Kulesi'ne girişANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (2)
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