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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Askerlik düzenlemesi TBMM’den geçti

Askerlik düzenlemesi TBMM’den geçti

Meclisten detay

( ANKARA ) ANKARA

İstifa Bedelli Askerlik Fakülte Olağanüstü Hal Milletvekili 


-. Askere Alma Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.
Askere Alma Kanun Teklifi oylamasında 354 milletvekili oy verdi, bunların 335 kabul, 17 red ve 2 çekimser oy kullanıldı. Kanun teklifinde, askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için altı ay, yedek subay ve astsubaylar için on iki ayıdır. Hizmet süresinin ihtiyaca göre iki katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı karar verebilir. Bu şeklide belirlenen süre altı aydan az olamayacak. Yedek subaylar dört yıllık fakülte mezunları veya dengi okullardan, yedek astsubaylar ise iki veya üç yıllık okullardan mezun olanlar için geçerli olacak. Bedelli askerlik, istekli olanlardan ve Türk Silahlı Kurulu ihtiyacı dikkate alınarak, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı peşin ödenmesi halinde yapılabilecek. Öğretmenler bir ay temel eğitim aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecekler. Doktorlar bir ay temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışanları her türlü askerlik görevi ertelenecek. Yükümlülerin askerlikleri lise ve dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaş, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarda öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenecek. Er ve erbaşlara muvazzaflık hizmetlerinin her ayı için bir gün izin verilecek. TOKİ yaptığı konutların tahsisinde kendi üzerine kayıtlı olmayanlar öncelikle istifade edebilecek. Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecek.
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