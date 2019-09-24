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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan’a çağrı

Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan’a çağrı

Hakkı Töre ve aşiret ağaları

Kanaat Önderleri Misyon Aşiret Sivil Toplum Milletvekili 

-Hakkı Töre'nin açıklamaları
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( HAKKARİ )- 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre:- “Onlar Türkiye’siz yaşayamazlar” HAKKARİ

- 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.Beyzade Aşireti’nin de lideri olan Hakkı Töre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini eleştirdi.
Töre, “Kaç dönemdir HDP kazanmış. HDP milletvekilleri memleketin sorunlarını mecliste dile getirmiyor, onların amacı daha berbat olsun. 3 dönem HDP götürdü, bu dönem iyi bir milletvekilimiz var” dedi.
Hakkı Töre, Yüksekova’nın il olması için aşiret liderleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kuracaklarını söyledi.

Komisyon olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edeceklerini ifade eden Töre, Yüksekova’nın il olmasını hızlandırmak istediklerini belirtti.
İlçelerdeki sınır kapılarının açılmasının kentin ekonomisini kalkındıracağını da ifade eden Töre, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için de Erdoğan’a çağrıda bulundu. Töre, “Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Kuzey Irak’a sıcak baksın. Bu terörü bitiriyor, terörü etkiliyor. Onlar (Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi) Türkiye’siz yaşayamazlar. Her konuda sıcak bakılsa iyi olur” ifadelerini kullandı.
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