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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalyalı kadınların pankartlı sessiz seçilme hakkı eylemi

Antalyalı kadınların pankartlı sessiz seçilme hakkı eylemi

Kadınlar detay

Başkan Adayı Mahalli İdareler Er Kadın Meclis Üyesi Seçilme Hakkı 

-Pankart açılması
-Kadınların yürümesi
-Buket Dağlı açıklama

( ANTALYA ) -- Antalya'da kadınlar CHP önünde toplanıp seçilme hakkı istedi- 1 Kadın Hareketi Derneği, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Antalya’nın 19 ilçesinden en azından birinde kadın belediye başkan adayı gösterilmemesini eleştirdi.
ANTALYA

- 1 Kadın Hareketi Derneği, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Antalya’nın 19 ilçesinden en azından birinde kadın belediye başkan adayı gösterilmemesini eleştirdi.
Dernek üyesi yaklaşık 50 kadın CHP Antalya İl Başkanlığı önünde, “Kadının addı seçilme hakkı, kadının mührü yok, 84 yıldır varolan hakkımızı istiyoruz” pankartı açtı. Burada sessiz şekilde iki dakika pankart açan kadınlar ardından dağıldı. Kadınların adına açıklama yapan 1 Kadın Hareketi Derneği Başkanı Buket Dağlı, aynı zamanda CHP’nin meclis üyesi olduğunu hatırlatarak, yaptıkları eylemin partilerine karşı bir hareket olmadığını dile getirdi. "Partimize karşı bir tutum değil" Hiçbir adaya karşı davranışlarının olmadığının altını çizen Dağlı, “ Hepsi partimizin adayı ve başımızın tacıdır. Bizim tek isyanımız Antalya’nın 19 ilçesinin birinde hiç değilse bir kadın adayın gösterilmesidir. Sokakta çalışan ,partinin her kademesinde koşturan bu kadınların, partimiz tarafından ödüllendirilerek, aday gösterilmemesidir. Bu durum çalışan diğer kadınların da teveccühünü alacaktır. Yaptığımız partimize, adayımıza yapılmış bir açıklama, tavır değildir.”dedi.
"Seçilme hakkımızı istiyoruz" Buket Dağlı, “İl Başkanımıza, İl Kadın Kollarımıza bu sitemimizi bildirmeye geldik. Sadece kadınların siyaset sahnesinde yönetim makamlarında da olmasını istedik. Kadının artık mührü olsun istiyoruz. Kadınların mührü var. Birileri görsünler. Atatürk bu hakkı bize bu hakkı verdi. 84 yıldır bu hakkı kullanmadık sadece seçme hakkımızı kullandık.Biz artık seçilme hakkımızı istiyoruz kimseden lütuf istemiyoruz. (İA-
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