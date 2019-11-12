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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı - ANTALYA Video

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı - ANTALYA Video

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı - Toplantıdan görüntüler - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısıANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapılan toplantıda, 40 gündem maddesi görüşüldü.Böcek, burada yaptığı konuşmada, 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde dikkatli davrandıklarını, festivalde 10 bin üzerinde vatandaşı sinemayla buluşturduklarını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ali Çetin ise festivalde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan "Ah Asuman" isimli kısa filmin festivale alınmasını kınadıklarını belirtti.
Çetin, filmin festivali gölgelediğini dile getirdi.

Kısa Film Toplantı Festival 

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